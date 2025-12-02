Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ελλάδα με το 112 να στέλνει μήνυμα σε κατοίκους της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς εκεί τα φαινόμενα είναι πιο έντονα.

Τα μηνύματα προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.

Το μήνυμα του 112 στην Κέρκυρα, γράφει:

«Ενεργοποίηση 112

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επίσης, το μήνυμα του 112 για την Αιτωλοακαρνανία αναφέρει:

«Ενεργοποίηση

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σημειώνεται, ότι την Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία «ADEL» θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.