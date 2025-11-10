MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης – Οι επτά περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

-Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξάρθρωση οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών: Eικόνες από το ναό “καβάτζα” στη Λιοσίων – Τι ομολόγησε ο ρασοφόρος youtuber

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ψήφισαν Άνδρο ως τον καλύτερο προορισμό για πεζοπορία στην Ελλάδα

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Επτά σημάδια ότι το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική και χρειάζεστε ένα διάλειμμα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Roblox: Aθώο βιντεοπαιχνίδι ή ανεξέλεγκτο δίκτυο, που τα παιδιά δέχονται bullying και σεξουαλική παρενόχληση – Αποκαλυπτική έρευνα του Guardian

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων – Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες καταβολής