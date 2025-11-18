MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Οι τρεις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κακοκαιρία από σήμερα, καθώς για δύο μέρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε τη Δευτέρα η ΕΜΥ, σημειώνοντας πως οι βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ σημειώνει η επιδείνωση του καιρού θα πλήξει τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Δικηγόρος 36χρονης αθλήτριας: Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 λεπτά πριν

Μητσοτάκης: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα – Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, εκείνος για το παρελθόν

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Παντελής Παντελίδης: Πόσα χρήματα έχασε το βράδυ που σκοτώθηκε – Τι είπε φίλος του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη στο σπίτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 λεπτά πριν

Παραδόθηκε και συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το φονικό στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου – Μαρτυρίες ότι δέχτηκε επίθεση από 2 επιβάτες μηχανής