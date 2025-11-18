Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Οι τρεις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Κακοκαιρία από σήμερα, καθώς για δύο μέρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε τη Δευτέρα η ΕΜΥ, σημειώνοντας πως οι βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ σημειώνει η επιδείνωση του καιρού θα πλήξει τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.