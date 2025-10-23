Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο, έπεσαν πάνω από 18.000 κεραυνοί – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Μεγάλα ύψη βροχής και έντονη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκαν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, κυρίως στα δυτικά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε στην Κέρκυρα, φτάνοντας τα 54 χιλιοστά.

Την ίδια στιγμή, ισχυρή ήταν και η δραστηριότητα καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων, που καταγράφηκαν κυρίως πάνω από θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από τα μεσάνυχτα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας, εντοπίστηκαν 986 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 17.254 πάνω από τη θάλασσα. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις περιλαμβάνουν όλες τις μορφές κεραυνών, δηλαδή τις εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους, νεφών μεταξύ τους, αλλά και νεφών με τον περιβάλλοντα αέρα.

Οι παρακάτω χάρτες παρουσιάζουν τόσο την κατανομή της βροχόπτωσης και τους οκτώ σταθμούς με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 18:20, όσο και την πυκνότητα των ηλεκτρικών εκκενώσεων που καταγράφηκαν μέχρι την ίδια ώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα σταφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025