Καιρός: Με άνοδο της θερμοκρασίας μπαίνει ο Μάρτιος – Πιθανή αλλαγή μετά τις 10/3 σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Η τελευταία πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά καταγράφει μια ήπια και ομαλή καιρική πορεία για το επόμενο δεκαήμερο του Μαρτίου, χωρίς έντονες εξάρσεις ή ακραίες μεταβολές.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθεί αρχικά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18–19°C.

Από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται σταδιακή πτώση προς τους 14–16°C, μια μεταβολή που δεν θα έχει απότομο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κινούνται κυρίως μεταξύ 8–11°C, διατηρώντας τις νύχτες δροσερές, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ιδιαίτερη ένταση. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με εναλλαγές συννεφιάς και διαστημάτων ηλιοφάνειας.

Αλλάζει ο καιρός μετά το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου

Μετά τις 10 του μήνα, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για την προσέγγιση οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για σαφείς λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχοπτώσεων και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή του καιρού στη συνέχεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά