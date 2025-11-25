MENOY

Καιρός: Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία Adel – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας μας με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι ακόμη και χαλαζοπτώσεις θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες ενώ σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές μετά την “κόκκινη προειδοποίηση” από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:

Κόκκινη προειδοποίηση
Έκδοση Τρίτη 25-11-25

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Κακοκαιρία

