Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια – Πότε θα “χτυπήσουν” τη Μακεδονία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο στη χώρα μας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το νέο κύμα των έντονων καιρικών φαινομένων θα χτυπήσει τη χώρα μας από αύριο ενώ η ΕΜΥ προχώρησε σε “πορτοκαλί προειδοποίηση” για τα καιρικά φαινόμενα.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν σε περιοχές της Μακεδονίας από την Τετάρτη ενώ στην Κεντρική Μακεδονία έντονα φαινόμενα αναμένονται την Πέμπτη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση
Έκδοση Δευτέρα 24-11-25

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.
β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός

