Ηλιόλουστος καιρός με… καλοκαιρινές θερμοκρασίες – Πότε έρχεται νέα αστάθεια, η πρόβλεψη για το Πάσχα

Mε έντονο άρωμα άνοιξης ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς ο καιρός θυμίζει περισσότερο Μάιο παρά Απρίλιο, τονίζει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, ο καιρός, σήμερα Μεγάλη Τρίτη (07/04) θα είναι ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23-24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Η ημέρα αυτή προβλέπεται η πιο ζεστή της εβδομάδας, με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους.

Ξεκινά η αστάθεια από Μεγάλη Τετάρτη

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του:

«Από τη Μεγάλη Τετάρτη εμφανίζονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται βροχές και στην Αττική».

Τη Μεγάλη Πέμπτη, η αστάθεια εντείνεται με τις βροχές να συνεχίζουν στα ηπειρωτικά της χώρας ενώ η θερμοκρασία επανέρχεται σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, τονίζει ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός το Πάσχα

Για την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, δεν διαφαίνονται έντονα καιρικά φαινόμενα καθησυχάζει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο καιρός δεν αναμένεται «τόσο ανοιξιάτικος, αλλά ούτε και ιδιαίτερα προβληματικός».

Από Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στα νησιά του Αιγαίου ο καιρός θα είναι αρκετά καλός.

Η «ψύχρα» θα είναι ήπια και αναμενόμενη για την εποχή, χωρίς να χαλά το εορταστικό κλίμα.