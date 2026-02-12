Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν – Δείτε βίντεο
Προβλήματα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές, από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στον Πύργο και σε περιοχές της Ηλείας, με εκτεταμένες ζημιές.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νομοί είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίηση «Red Code» από χθες μέχρι και την Παρασκευή.