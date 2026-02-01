Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Ελλάδα – Eπτά περιοχές σε red code και “βροχή” από 112

Σε εξέλιξη είναι από αργά το βράδυ το νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Από τα δυτικά ξεκίνησαν τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα με το 112 να ηχεί σε Πελοπόννησο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες έντονη βροχόπτωση σημειώνεται και στην Αθήνα και με αμείωτο ρυθμό.

Χθες τη νύχτα εκδόθηκε μάλιστα επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που κάνει λόγο σήμερα για ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Ποιες περιοχές θα έχουν ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

«Βροχή» από 112

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν από χθες με μηνύματα 112 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/o5xlGjPmWA



⛈️ Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες



❗️Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και… pic.twitter.com/BR7TPOLrvP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 31, 2026

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και έως το βράδυ τοπικά 8 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Καφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφορ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα στην ανατολικη Στερεά και την Εύβοια και έως αργά το απόγευμα και στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στη Θεσσαλία τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και από το απόγευμα στα βόρεια σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα βορεια βορειοανατολικοί, 6 με 7 και στα βόρεια και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.