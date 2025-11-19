Η κακοκαιρία “χτύπησε” την Κέρκυρα: “Άνοιξαν” οι ουρανοί, δείτε βίντεο

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το πρωί της Τετάρτης την Κέρκυρα.

Στο νησί άνοιξαν οι ουρανοί με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Δείτε βίντεο από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα είναι μία από τις περιοχές στις οποίες υπήρχε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην πρόβλεψή του για σήμερα ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε ότι ο καιρός παραμένει έντονα άστατος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου πυκνές συννεφιές συνοδεύονται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα παρουσιάζουν στασιμότητα στη βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με τον κίνδυνο κατολισθήσεων και μικροπλημμυρικών επεισοδίων να είναι υψηλός τις επόμενες ημέρες.