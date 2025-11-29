Γιώργος Τσατραφύλιας: “Έρχονται κι άλλες βροχές με ισχυρούς νοτιάδες” – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και πλημμύρες θα σαρώνουν μέχρι και τις επόμενες ώρες το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, στα… «τελευταία» της κακοκαιρίας Adel.

Ωστόσο, μετά από μία μικρή ανάπαυλα, οι ουρανοί θα ανοίξουν και πάλι.

Η τετραήμερη κακοκαιρία Adel που πλήττει με σφοδρές καταιγίδες τη νησιωτική ανατολική Ελλάδα το Σάββατο (29/11), φτάνει στο τέλος της.

Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04/12) έρχονται ξανά αρκετές βροχές με νοτιάδες, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σημερινή του ανάρτηση.

«Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», εκτιμά ακόμη ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Δεν βλέπω ”Χιονιά” τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

