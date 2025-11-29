MENOY

Γιώργος Τσατραφύλιας: “Έρχονται κι άλλες βροχές με ισχυρούς νοτιάδες” – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και πλημμύρες θα σαρώνουν μέχρι και τις επόμενες ώρες το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, στα… «τελευταία» της κακοκαιρίας Adel.

Ωστόσο, μετά από μία μικρή ανάπαυλα, οι ουρανοί θα ανοίξουν και πάλι.

Η τετραήμερη κακοκαιρία Adel που πλήττει με σφοδρές καταιγίδες τη νησιωτική ανατολική Ελλάδα το Σάββατο (29/11), φτάνει στο τέλος της.

Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04/12) έρχονται ξανά αρκετές βροχές με νοτιάδες, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σημερινή του ανάρτηση.

«Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», εκτιμά ακόμη ο γνωστός μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν βλέπω ”Χιονιά” τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

Καλημέρα!

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία , μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές. Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

Γιώργος Τσατραφύλλιας

