Εύβοια: Κατέρρευσε δρόμος από την σφοδρή βροχόπτωση – Φωτο και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται σήμερα η Εύβοια καθώς ο καιρός έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει τα «δόντια» του στο νησί. Από τις σφοδρές βροχές προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα σε δρόμο της Κύμης.

Λόγω κατολίσθησης στο Λιθάρι Κύμης Εύβοιας, υπήρχε μεγάλη καθίζηση σε αγροτικό δρόμο. Προσωπικό του δήμου έχει τοποθετήσει ήδη εμπόδια και σχετική σήμανση για να ενημερώσει τους οδηγούς για το πρόβλημα που έχει προκληθεί.

Την ίδια στιγμή εφιστούν προσοχή για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οι βροχές και οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί καθίζηση και σε κολώνα της ΔΕΗ, όπως αναφέρει το evima.gr.

Οι αρμόδιοι της ΔΕΔΔΗΕ έχουν ενημερωθεί σχετικά και θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης.

Εύβοια

