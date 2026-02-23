Έρχεται ξηρή και ηλιόλουστη εβδομάδα σε όλη τη χώρα – Ο καιρός μέρα-μέρα

«Ξηρή» εβδομάδα προβλέπεται αυτή που διανύουμε με τον καιρό να είναι ηλιόλουστος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, καθώς όπως φαίνεται οι βροχές θα αποτελούν παρελθόν.

Από αύριο και για τουλάχιστον μία εβδομάδα ο καιρός θα παραμείνει ξηρός και ηλιόλουστος, με βοριάδες που θα καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και θα περιορίζουν την υγρασία.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, είπε: «Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες. Απλώνεται πάνω από τη χώρα μας ένα πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, που στην ουσία σημαίνει αυτό ότι θα κλείσει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες που μας ερχόντουσαν τα τελευταία 24ωρα από την κεντρική και δυτική Ευρώπη», προσθέτοντας ότι οι βροχές θα είναι λίγες.

Κολυδάς: Ξηρή ατμόσφαιρα την επόμενη εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός φαίνεται να ηρεμεί σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες περιοχές να μένουν χωρίς φαινόμενα, ενώ μόνο η Βόρεια Κρήτη θα δει τοπικές βροχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά:

«Η “ΞΗΡΗ” ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα. Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και λίγες βροχές στη Βόρεια Κρήτη που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα βοηθήσουν το πέταγμα του χαρταετού και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια με μέγιστες τιμές περί τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο».