Έρχεται θερμή εισβολή: Κοκτέιλ με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Αλλαγή σκηνικού φέρνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία και μεταφορά σκόνης από την Αφρική τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό, όμως από τη Δευτέρα 17/11 η χώρα θα περάσει σε παρατεταμένη φάση νοτιάδων έως 7 μποφόρ, με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη αφρικανική σκόνη και θερμοκρασιακή ανωμαλία 6-8 βαθμών.

Οι μέγιστες θα φτάσουν ακόμη και τους 22-24 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά από την Τρίτη και μετά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«”Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ) , οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».