Έρχεται σημαντική επιδείνωση του καιρού – Ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αναμένεται το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο και μεθαύριο στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο, ενώ από αύριο το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Από εκεί και πέρα, ισχυρός νοτιάς και καταιγίδες στα βορειοδυτικά αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη φυσικό – μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Αναλυτικά, την Τρίτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα δυτικά και τα βόρεια και ισχυρές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.

Οι άνεμοι νότιοι 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς τοπικά στα νότια και τους 25°C.

Στην Αττική περιμενουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές μες την ημέρα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και βροχές στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.