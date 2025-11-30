Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Στο επίκεντρο Βόρεια και Δυτική Ελλάδα

Με άγριες διαθέσεις επιστρέφει ο χειμώνας στη χώρα, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις.

Ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων και καταιγίδων, συνοδεία θυελλωδών νοτιάδων, θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Η κακοκαιρία προέρχεται από βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στον κόλπο της Σύρτης, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια θα επεκταθούν βόρεια και ανατολικά, «σαρώνοντας» τη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Πού θα σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε τρεις περιοχές όπου αναμένεται να πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Δυτική Ελλάδα

Βόρεια Ελλάδα

Αιγαίο

Κατά τόπους, δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά, λόγω των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Μικρή ανάπαυλα πριν την κακοκαιρία

Οι δύο πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα κυλήσουν με καλές καιρικές συνθήκες, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ωστόσο, από την Τετάρτη το σκηνικό θα αλλάξει απότομα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος σημειώνει:

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό. Την Τετάρτη θα οργανωθεί το σύστημα που θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και μέχρι την Κυριακή θα έχουν επηρεάσει όλη τη χώρα. Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Καλό μήνα!»