Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία τις επόμενες ώρες: Φέρνει ακόμη και χιόνια αλλά και χειμωνιάτικο κρύο

Φωτογραφία: Intime
«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί», σύμφωνα με ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα, από το βράδυ του Σαββάτου (22/11) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Ήδη καταγράφονται προβλήματα από την κακοκαιρία στη βορειοδυτική Ελλάδα και πλημμύρισαν τα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα.

«Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια», αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του, «οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».

