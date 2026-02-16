Έρχεται κακοκαιρία-εξπρές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα “χτυπήσει”

Ο καιρός θα είναι άστατος για ένα 24ωρο, καθώς αναμένεται κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη και να σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, ανέφερε ότι «έχουμε παρέλαση βαρομετρικών συστημάτων», που αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Live News, χρειάζεται προσοχή στα δυτικά τμήματα, δηλαδή στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και τα νότια τμήματα της, στη δυτική Στερεά, στην ορεινή και στην κεντρική Θεσσαλία.

Επίσης, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, αναφέροντας ότι νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Σε «Red Code» αύριο Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε τις παραπάνω περιφέρειες σε κατάσταση κινητοποίησης, «Red Code».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).