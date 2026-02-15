MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ώρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (14-02) στις 11:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η ΕΜΥ επισημαίνει πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Συγκεκριμένα προβλέπονται έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Ειδικότερα:

  • στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
  • στην Ήπειρο έως και το απόγευμα
  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Επίσης θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).

Κακοκαιρία Καταιγίδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κέρκεζ: Ο Άρης δεν τα παρατάει ποτέ, πάμε για νίκη στον Βόλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Επικό πανό των οργανωμένων φίλων του Ηρακλή για την απουσία τους από το Ιβανώφειο: “Ερχόμαστε σε λίγο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Το πάλεψε ο Ηρακλής αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” από το Θέατρο Κούκλας Redicolo σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 16 ώρες πριν

Το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και εξαιτίας του αλλάζουν κινητό κάθε δύο χρόνια