Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού, πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Η νέα προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Πού αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.
Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.