Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού, πού θα βρέχει τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η νέα προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Πού αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.