ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, πότε θα “χτυπήσουν” Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με το νέο έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα».