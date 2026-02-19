MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου – Πού θα χτυπήσει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται «πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20/2) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο».

Την ίδια ώρα, ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία  

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Καιρός Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 82 άτομα και 32 οχήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23 ώρες πριν

Λέκκας για κατολισθήσεις: Πολλές περιοχές είναι υψηλού κινδύνου – Ώριμες οι συνθήκες για καινούργια φαινόμενα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΜΜΕ Ισπανίας: Απόρθητο φρούριο η Τούμπα, αήττητος ΠΑΟΚ στο σπίτι του εδώ και ένα χρόνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Συγκλονίζει μαρτυρία για την ημέρα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή: “Οι άνθρωποι αυτοί τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του “Μικρού Ελέφαντα” – Δείτε βίντεο