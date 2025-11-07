MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο – Σε ποιες περιοχές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας το επόμενο τριήμερο, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βόρεια Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις είναι οι εξής:

Σάββατο (08-11-25):

  • Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησος θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως έως το απόγευμα.

Κυριακή (09-11-25):

  • Από τις προμεσημβρινές ώρες, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο.
  • Από το απόγευμα, θα επηρεαστούν και οι περιοχές της δυτικής Στερεάς και της Ήπειρου.

Δευτέρα (10-11-25):

  • Μέχρι το μεσημέρι, το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά θα επηρεάζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Πελοπόννησο.
  • Από το πρωί, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Για αναλυτικότερη εικόνα και συνεχιζόμενη ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΜΥ: oldportal.emy.gr.

Το Έκτακτο Δελτίο Καιρού θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αυγενάκης: Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις, να σταματήσει η στοχοποίηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Βορίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η τεχνική λύση είναι διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών- Θεσσαλονίκης, λόγω άσκησης ετοιμότητας και αποχιονισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Ελιγμός της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ – Δεν παραιτείται του στόχου της να τα κλείσει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια έκθεσης έργων “Τα Αιγαιοπελαγίτικα μου” της Ασπασίας Παπαδοπεράκη σήμερα στο Βαφοπούλειο