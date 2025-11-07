Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο – Σε ποιες περιοχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας το επόμενο τριήμερο, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βόρεια Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις είναι οι εξής:

Σάββατο (08-11-25):

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησος θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως έως το απόγευμα.

Κυριακή (09-11-25):

Από τις προμεσημβρινές ώρες, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο .

. Από το απόγευμα, θα επηρεαστούν και οι περιοχές της δυτικής Στερεάς και της Ήπειρου.

Δευτέρα (10-11-25):

Μέχρι το μεσημέρι, το Ιόνιο , η Ήπειρος και η δυτική Στερεά θα επηρεάζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

, η και η θα επηρεάζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Πελοπόννησο .

. Από το πρωί, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Για αναλυτικότερη εικόνα και συνεχιζόμενη ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΜΥ: oldportal.emy.gr.

Το Έκτακτο Δελτίο Καιρού θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.