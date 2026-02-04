MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ με καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (5/2) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά αύριο, από τις πρώτες ώρες έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί αύριο, έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες αύριο μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αύριο το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (6/2)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα αύριο μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (6/2).

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού Καταιγίδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

“Παράθυρο” Μητσοτάκη για ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά:  Να μας έχετε εμπιστοσύνη

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Eurovision 2026: Σαρώνει το “Ferto” του Akyla στο Youtube – Ξεπέρασε τις 2 εκατομμύρια προβολές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα – Αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ποια σχολεία του Δήμου Πολυγύρου δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη λόγω διαρροής νερού

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ουκρανία: Νεαρός και κορίτσι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου