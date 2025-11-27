Εικόνες καταστροφής από τα Τζουμέρκα – “Στον αέρα” σπίτια μετά από κατολίσθηση
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Adel» που σαρώνει τη χώρα.
Η κατάσταση στα Τζουμέρκα να είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού λόγω των βροχοπτώσεων προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση σε βουνό στην περιοχή Άγναντα.
Η κατολίσθηση είναι τόσο μεγάλη που τα σπίτια βρίσκονται στον «αέρα».
Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα οικήματα.
Δείτε φωτογραφίες του Intime:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- FBI: Διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία για τους πυροβολισμούς εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς – Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία τους
- Παπαγεωργίου για την αποπληρωμή των χρεών του Άρη: “Στόχος να χτίσουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι”
- Ηλίας Μπόγδανος: Ο γάμος δεν θα γίνει σύντομα, πάμε για το 2027 και βλέπουμε