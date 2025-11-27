Εικόνες καταστροφής από τα Τζουμέρκα – “Στον αέρα” σπίτια μετά από κατολίσθηση

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Adel» που σαρώνει τη χώρα.

Η κατάσταση στα Τζουμέρκα να είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού λόγω των βροχοπτώσεων προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση σε βουνό στην περιοχή Άγναντα.

Η κατολίσθηση είναι τόσο μεγάλη που τα σπίτια βρίσκονται στον «αέρα».

Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα οικήματα.

Δείτε φωτογραφίες του Intime: