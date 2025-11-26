Δ. Ωραιοκάστρου: Έκτακτη σύγκληση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας “Adel”

Η αντιμετώπιση της επερχόμενης κακοκαιρίας «Adel» βρέθηκε στο επίκεντρο της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι μετά από εντολή του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κακοκαιρία «Adel».

Έγινε επικαιροποίηση σημείων κινδύνου που εντοπίζονται στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα, συζητήθηκαν τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, θέματα σχετικά με την ετοιμότητα και την διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς επίσης και ο συντονισμός με Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., εθελοντικές ομάδες και λοιπούς φορείς.

«Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιοχή μας, τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας ‘‘Adel’’. Στον Δήμο Ωραιοκάστρου είμαστε σε επαγρύπνηση, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες τίθενται σε επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπιστεί το κύμα κακοκαιρίας», ανέφερε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η γενική γραμματέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αναστασία Σισμανίδου, η αναπληρώτρια προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Γεωργία Αναγνωστοπούλου, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Δρυμού, Όλγα Διαμέλα, Νεοχωρούδας, Αγγελική Κουριτενλή, Πενταλόφου, Χριστίνα Γραικού, Μελισσοχωρίου, Αθανάσιος Καγιάς, Μεσαίου, Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης, Νέας Φιλαδέλφειας Νίκος Γιαϊλατζόγλου, ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ωραιοκάστρου, Βασίλης Πολίτης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, του Στρατού και μέσω διαδικτύου συμμετείχε η αναπληρώτρια προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ, Μαρία Καραμήτρου.

Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων συνιστάται στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.