Χαλκιδική: Έκτακτη προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους – Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΙΠΥΝ Χαλκιδικής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των οδηγιών πυροπροστασίας.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες εργασίες στην ύπαιθρο, καθώς και για τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας

Να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη του κινδύνου πυρκαγιάς

Να ενημερώνονται για οδηγίες αυτοπροστασίας από τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα καλώντας στο 199 ή στο 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το σημείο, την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση των ανέμων και το είδος της βλάστησης.

Παράλληλα, συστήνεται η άμεση απομάκρυνση από την περιοχή κινδύνου, η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρχών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.