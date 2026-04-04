Αβεβαιότητα για τον καιρό μετά τη Μ. Πέμπτη – “Συγκρούονται δύο προγνωστικά μοντέλα”, λέει ο Κολυδάς

Δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα σχετικά με τον καιρό μετά την Μ. Πέμπτη δίνουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star σε ανάρτηση στο «X» αναλύει τα αποτελέσματα των δύο μεγάλων προγνωστικών μοντέλων, σημειώνοντας πως «δεν διαφωνούν απλώς στην ένταση των φαινομένων, αλλά στην ίδια τη δομή της κυκλοφορίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως γράφει ο έμπειρος μετεωρολόγος: «Μετά την Μεγάλη Πέμπτη τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα δεν διαφωνούν απλώς στην ένταση των φαινομένων, αλλά στην ίδια τη δομή της κυκλοφορίας πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.

Το GFS επιμένει σε ένα πιο κλειστό και βαθύ ανώτερο χαμηλό στα νοτιοδυτικά της χώρας, σενάριο που ευνοεί πιο οργανωμένη επιδείνωση με μεγαλύτερη τροφοδότηση υγρασίας και αυξημένη πιθανότητα γενικευμένων φαινομένων».

«Αντίθετα, το ECMWF διατηρεί τις κύριες διαταραχές βορειοανατολικότερα, παραπέμποντας σε πιο γρήγορο πέρασμα συστημάτων και σε λιγότερο οργανωμένο επεισόδιο για τον ελλαδικό χώρο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται μόνο για διαφορά θέσης, αλλά για διαφορά τύπου καιρού», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

Η διαφορά αυτή επηρεάζει 4 πράγματα

Πρώτον, τη θέση των ισχυρότερων ανοδικών κινήσεων. Όταν το ανώτερο χαμηλό βρίσκεται νοτιοδυτικά, η Ελλάδα συχνά μπαίνει στον ευνοϊκό τομέα του συστήματος, όπου η ατμόσφαιρα «δουλεύει» περισσότερο για παραγωγή φαινομένων. Αντίθετα, όταν οι διαταραχές περνούν βορειοανατολικά, το πεδίο ανύψωσης μπορεί να είναι ασθενέστερο ή πιο αποσπασματικό.

Δεύτερον, τη μεταφορά υγρασίας. Το νοτιοδυτικό χαμηλό τραβά συνήθως θερμότερες και υγρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα, κάτι που αυξάνει το δυναμικό για βροχές και καταιγίδες. Στο ECMWF η τροφοδότηση αυτή φαίνεται πολύ λιγότερο αποτελεσματική.

Τρίτον, τη διάρκεια των φαινομένων. Ένα κλειστό χαμηλό στα νοτιοδυτικά μπορεί να δώσει πιο αργή και πιο επίμονη επιδείνωση. Οι βορειοανατολικές διαταραχές, αντίθετα, συνδέονται συχνότερα με πιο σύντομα περάσματα.

Τέταρτον, τη γεωγραφική κατανομή. Με το GFS αυξάνονται οι πιθανότητες να επηρεαστούν περισσότερο δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα, ανάλογα με την ακριβή τροχιά. Με το ECMWF μπορεί τα φαινόμενα να είναι πιο περιορισμένα ή να ευνοούνται περισσότερο περιοχές κοντύτερα στη διέλευση των διαταραχών.

Στο βίντεο που ακολουθεί δίνεται με σαφήνεια το παραλληλο τρέξιμο των μοντέλων στα 500 hPa όπου ο επαγγελματίας μετεωρολόγος , αλλά και ο κάθε πολίτης μπορεί να δει τους διαφορετικούς τύπους καιρού που φέρνει το κάθε μοντέλο.

Το πιό εύκολο πράγμα είναι να υιοθετήσεις ένα μοντέλο και να πεις κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Όμως ποιός επαγγελματίας μετεωρολόγος θα έπαιρνε το ρίσκο για να μας πληροφορήσει για τον καιρό του Πάσχα όταν βλέπει αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις;».