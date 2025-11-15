ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο

Τη συμπλήρωση 42 ετών από την παράνομη και άκυρη, όπως χαρακτηρίζεται από τα ψηφίσματα 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο κείμενο τονίζεται ότι η μονομερής αυτή ενέργεια «παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου», ενώ επισημαίνεται πως η Ελλάδα «δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής».

Το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στο Διεθνές Δίκαιο, να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν «απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας» απέναντι στην «αποσχιστική οντότητα» στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, επαναλαμβάνεται η πάγια ελληνική θέση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Λευκωσία, για μια συνολική, αμοιβαία αποδεκτή λύση στη βάση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Το Υπουργείο αναφέρεται και στη «σημαντική διπλωματική κινητικότητα» των τελευταίων μηνών, σημειώνοντας πως ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα δημιουργούν προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών», καταλήγει η ανακοίνωση.