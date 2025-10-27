Ξάνθη: Η τεράστια γαλανόλευκη στη γειτονιά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου- “Οι ένοικοι δέχτηκαν με χαρά να την κρεμάσουμε στην οικοδομή”

Σε μια πενταόροφη πολυκατοικία στην Ξάνθη, στην γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, κυματίζει- ενόψει της εθνικής επετείου του ΟΧΙ- μια ελληνική σημαία τεραστίων διαστάσεων.

Δημιουργός της 7Χ10 μέτρων ελληνικής σημαίας είναι ο Στράτος Μυλωνάς που όπως είπε στο thestival.gr αφιέρωσε κόπο, χρόνο και χρήμα για να την κατασκευάσει, ενώ όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας δέχτηκαν με χαρά και περηφάνεια να γίνει η έπαρση της σκεπάζοντας τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους.

«Έκανα μόνος μου την σημαία και όλοι οι ένοικοι δέχτηκαν με χαρά και περηφάνεια να την “κρεμάσουμε” από την πολυκατοικία μας» είπε στο thestival.gr ο κ. Μυλωνάς που από την στιγμή που η γαλανόλευκη σκέπασε την πολυκατοικία τους στην οδό Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου 90-92, το τηλέφωνο του χτυπά διαρκώς με φίλους και γνωστούς που σπεύδουν να τον συγχαρούν για την πρωτοβουλία του.

Μάλιστα, ήδη όπως λέει, πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν στην γειτονιά της Ξάνθης, εκεί που μεγάλωσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, για να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν την σημαία.

«Ήδη έχουν αρχίσει οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη σημαία μας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Χριστόδουλος» τόνισε ο κ. Μυλωνάς.

Πέραν του προσωπικού του κόπου, τα υλικά για τη δημιουργία της τεράστιας γαλανόλευκης «κόστισαν περί τα 180 ευρώ» ενώ όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς δεν είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζει μια τεραστίων διαστάσεων ελληνική σημαία.

«Πριν από λίγα χρόνια είχα φτιάξει μια άλλη ελληνική σημαία, μεγάλων διαστάσεων και συγκεκριμένα 15Χ15 σε συνεργασία με τους “Χειμερινούς Κολυμβητές Ορεστιάδας” και την είχαμε απλώσει στο Καστελλόριζο» είπε ο κ. Μυλωνάς που πρόσθεσε ότι «δυστυχώς πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν για την επέτειο του ΟΧΙ και για αυτό ευθύνονται σημαντικά οι δάσκαλοι στα σχολεία μας».