Τσελίκ για επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα: “Καλή ευκαιρία για διπλωματία” – Αιχμές για εξοπλισμούς και Κυπριακό

Ως «καλή ευκαιρία και μια πλατφόρμα» για την ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας και την επίλυση των διμερών ζητημάτων χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος αξιωματούχος τόνισε ότι η ενίσχυση της διπλωματίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι προς όφελος όλων, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ή να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαλόγου. «Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας θα διαμορφώσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των διπλωματικών δυνατοτήτων και την επίλυση των προβλημάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες γνωρίζονται εδώ και καιρό, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει θετικά.

Ο κ. Τσελίκ υποστήριξε ότι στόχος της Τουρκίας είναι η αποφυγή της έντασης, δηλώνοντας πως «το Αιγαίο δεν πρέπει να είναι πεδίο σύγκρουσης, αλλά θάλασσα ειρήνης». Τόνισε ακόμη ότι τόσο τα ελληνοτουρκικά ζητήματα όσο και το Κυπριακό μπορούν να οδηγηθούν σε λύσεις μόνο μέσω της διπλωματικής οδού.

Αιχμές για εξοπλισμούς και νησιά

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ διατύπωσε επικρίσεις προς την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι ο εξοπλισμός των ελληνικών νησιών «στοχοποιεί την Τουρκία» και επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης. Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μεταφέρει τα διμερή ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν συνέβαλε στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Το Κυπριακό και η κούρσα εξοπλισμών

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι «δεν λύνεται με κούρσα εξοπλισμών» ούτε με τη μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό προγεφύρωμα τρίτων χωρών. Επέκρινε την ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι έχει εισέλθει σε «υπερβολική κούρσα εξοπλισμών» και ότι προσκαλεί χώρες με τις οποίες η Τουρκία βρίσκεται σε ένταση.

«Όλα αυτά δεν έχουν κανένα όφελος. Τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι της διπλωματίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θεωρεί την προστασία των δικαιωμάτων και της «κυριαρχίας της τδβκ» εθνική υπόθεση και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους.