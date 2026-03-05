MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τα τύμπανα του πολέμου στην περιοχή να χτυπάνε δυνατά, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο. Η Άγκυρα «σήκωσε» την Πέμπτη (05.03.2026) τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ένα ελικοφόρο ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 και ένα UAV της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, προχώρησαν την Πέμπτη σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

