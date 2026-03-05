Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Με τα τύμπανα του πολέμου στην περιοχή να χτυπάνε δυνατά, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο. Η Άγκυρα «σήκωσε» την Πέμπτη (05.03.2026) τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ένα ελικοφόρο ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 και ένα UAV της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, προχώρησαν την Πέμπτη σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.