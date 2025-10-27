Το ξεχωριστό “όχι” στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα – Δείτε το βίντεο

Εκδήλωση με το άναμμα του «όχι» στις πλαγιές του όρου της Γριάς, στα Άνω Καρδάμυλα αλλά και στο Μαργαρίτη, απέναντι από τον παραλιακό οικισμό του Μαρμάρου, διοργανώθηκε στη Χίο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» έβαζαν φωτιά.

Το έθιμο αυτό αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την εθνική επέτειο, που διαρκεί εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

