“Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας”: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Για ακόμη μια χρονιά, ανήμερα της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου οι πιλότοι της Ομάδας Ζευς μας κάνουν να κρατάμε ψηλά το κεφάλι, με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας.

Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 βρίσκεται για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στον εορτασμό και να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές του ’40.

Ο Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου πέταξε με το F16 Viper στον ουρανό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς και απαιτητικούς ελιγμούς.

Ο ιπτάμενος έκανε ελιγμούς πάνω από την πόλη την Θεσσαλονίκη και σχημάτισε τον αριθμό 8 όταν πέταξε πάνω από την παραλία της συμπρωτεύουσας.

Ο επισμηναγός χαιρέτησε τον κόσμο λέγοντας: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είπε: «κ. επισμηναγέ αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και με υπερηφάνια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζετε να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύτετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό».

«Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. (…) Πάντα ψηλά κ. επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο επισμηναγός ανήκει στην ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας και έχει πάνω από 1.500 ώρες πτήσεις με F-16.