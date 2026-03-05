MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για εξελίξεις σε Κύπρο και Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Εμανουέλ Μακρόν Κυριάκος Μητσοτάκης

