ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σείστηκε η παραλιακή από τα άρματα μάχης στη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε βίντεο και φωτο

|
ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Εντυπωσίασαν για μια ακόμα χρονιά τα μηχανοκίνητα τμήματα του Ελληνικού Στρατού κατά τη τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επιβλητική ήταν η διέλευση των αρμάτων τύπου Leopard εξαιτίας των οποίων σείστηκε η παραλιακή Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και ανάγκασαν όσους παρακολούθησαν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η φετινή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη είχε έντονο άρωμα από τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων στην παρέλαση δόθηκε η ευκαιρία για μια επαφή με το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Ακόμη παρέλασαν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε εικόνες:

Άρματα Μάχης Θεσσαλονίκη Στρατιωτική παρέλαση

