Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Στους ρυθμούς της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη.

Ήδη από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται η δοκιμαστική παρέλαση για τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα συμμετέχουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης.

Επίσης, διελεύσεις πτητικών μέσων καθώς και δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διελεύσεις εντάσσονται στις δοκιμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.