MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στους ρυθμούς της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη.

Ήδη από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται η δοκιμαστική παρέλαση για τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα συμμετέχουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης.

Επίσης, διελεύσεις πτητικών μέσων καθώς και δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διελεύσεις εντάσσονται στις δοκιμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σόφη Ζαννίνου: Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί, έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Ήταν ο άνθρωπος που περίμενα να μου κάνει μια παρατήρηση, αυτό το μπράβο δεν ερχόταν

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Κρούσματα ψώρας σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Έγινε απολύμανση, κανονικά τα μαθήματα – “Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας”

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λέσβος: 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Οικόπεδα που ήταν στα αζήτητα περνούν στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης για να γίνουν πάρκινγκ, πάρκα και χώροι πρασίνου