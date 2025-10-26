Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη φρεγάτα “Αδρίας” στο λιμάνι – Ελεύθερη ξενάγηση για το κοινό – Δείτε βίντεο και φωτο

Στην προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε η φρεγάτα «Αδρίας», προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία επίσκεψης στο κοινό, στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και δυνατοτήτων αυτών.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

Κυριακή 26 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00

Λίγα λόγια για τη φρεγάτα

Ο Θυρεός της Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ συμβολίζει τους παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ των πλοίων που έφεραν το όνομα “ΑΔΡΙΑΣ”. Στο κέντρο του νέου θυρεού παρουσιάζονται οι δυνατότητες του πρώτου Πλοίου, ενώ το δεύτερο και τέταρτο τεταρτημόριο περιφερειακά συμβολίζουν το δυναμικό του νέου Πλοίου. Οι τρεις διπλοί πελέκεις στο τρίτο τεταρτημόριο συμβολίζουν τα πληρώματα, ενώ στο πρώτο οι τρεις τρίαινες συμβολίζουν τα τρία πλοία με το ίδιο όνομα. Το ρητό «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ», έχει ληφθεί από το Θουκυδίδη και σημαίνει σε ελεύθερη απόδοση: «Η ελευθερία είναι συνυφασμένη με την ανδρεία».

Ιστορικό

Η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ F-459 είναι η τέταρτη τύπου STANDARD (Kortenaer – class Frigate) φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού. Κατασκευάστηκε στην Ολλανδία από την εταιρεία ROYAL SCHELDE και η σύμβαση για την πώληση του πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και των Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ, Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ υπεγράφη στην Αθήνα το 1992 και η Ελληνική Σημαία υψώθηκε στο πλοίο την 30 Μαρτίου 1994 στο DEN HELDER της Ολλανδίας. Το όνομα «ΑΔΡΙΑΣ» δόθηκε στην τέταρτη φρεγάτα τύπου “S” του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε ανάμνηση του χτυπημένου από νάρκη Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ. Η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ είναι το τρίτο διαδοχικά πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού το οποίο φέρει το όνομα “ΑΔΡΙΑΣ”. Πριν την παραλαβή του από το Π.Ν. το πλοίο υπηρετούσε στο Ολλανδικό Βασιλικό Ναυτικό με το όνομα HNLMS CALLENBURG (F-808). ΑΔΡΙΑΣ ήταν η αρχαία ονομασία της Αδριατικής Θάλασσας. Το όνομα της αυτό το όφειλε στην ομόνυμη πόλη, η οποία είχε ιδρυθεί στις εκβολές του Πάδου ποταμού από τον Βασιλιά Αδρία, υιό του Μεσσαπίου Παύσωνος και πατέρα του Ιλυρρίου Ιονίου. Το πρώτο Πλοίο με το όνομα ΑΔΡΙΑΣ ήταν το πρώην Αγγλικό Αντιτορπιλικό συνοδείας τύπου HUNT, το οποίο μεταβιβάσθηκε από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό στο Ελληνικό στις 20 Ιουλίου του 1942. Έλαβε μέρος στον “B” Παγκόσμιο Πόλεμο και χτυπήθηκε από νάρκη το 1943 κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή Δωδεκαννήσων. Απώλεσε την πλώρη του, κατάφερε όμως μετά από ηρωικές δράσεις του πληρώματος να καταπλεύσει στην Αλεξάνδρεια, γεγονός που προκάλεσε τον θαυμασμό των Συμμαχικών Δυνάμεων και ανύψωσε το ηθικό των πληρωμάτων των Ελληνικών Πλοίων. Το δεύτερο Πλοίο με το όνομα ΑΔΡΙΑΣ, πρώην Αγγλικό Αντιτορπιλικό συνοδείας επίσης τύπου HUNT, το οποίο παρεδώθει από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό, σε αντικατάσταση του πρώτου Α/Τ, στο Ελληνικό στις 9 Φεβρουαρίου 1945.

