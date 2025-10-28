Θεσσαλονίκη: Όλα έτοιμα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου- Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η έναρξη της παρέλασης είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα διεξαχθεί στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήδη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο και τους πέριξ δρόμους έχει αποκλειστεί ενώ πλήθος κόσμου έχει λάβει ήδη θέση για να παρακολουθήσει την παρέλαση, η οποία θα γίνει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασουλα, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ήδη στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει τοποθετηθεί και η εξέδρα των επισήμων ενώ σε ισχύ βρίσκονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν τεθεί επί ποδός.

Τα μπαλκόνια στην παραλιακή λεωφόρο έχουν σημαιοστολιστεί για να υποδεχτούν τα επίλεκτα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η φετινή στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να έχει έντονο άρωμα από την νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων.