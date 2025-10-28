MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Όλα έτοιμα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου- Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

|
ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η έναρξη της παρέλασης είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα διεξαχθεί στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήδη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο και τους πέριξ δρόμους έχει αποκλειστεί ενώ πλήθος κόσμου έχει λάβει ήδη θέση για να παρακολουθήσει την παρέλαση, η οποία θα γίνει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασουλα, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ήδη στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει τοποθετηθεί και η εξέδρα των επισήμων ενώ σε ισχύ βρίσκονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν τεθεί επί ποδός.

Τα μπαλκόνια στην παραλιακή λεωφόρο έχουν σημαιοστολιστεί για να υποδεχτούν τα επίλεκτα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η φετινή στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να έχει έντονο άρωμα από την νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων.

28η Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη Στρατιωτική παρέλαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Φάμελλος: Δημογραφικό SOS στον νομό Σερρών – Τραγικό το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 λεπτά πριν

Κορωπί: “Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο” – Σοκάρει η κακοποίηση της 40χρονης από τον σύντροφό της

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κρίση στην Ισπανία: Οι Καταλανοί σύμμαχοι της κυβέρνησης Σάντσεθ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη στήριξή τους

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Τραμπ αποκλείει να διεκδικήσει την αντιπροεδρία για να μείνει στην εξουσία

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γαλλία: Η κλοπή στο Λούβρο απειλεί τη “θεμελιώδη αποστολή” των μουσείων, σύμφωνα με επικεφαλής 57 μουσείων σε όλο τον κόσμο