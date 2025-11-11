Θεσσαλονίκη: Οι σημερινές εκδηλώσεις για την επέτειο υπογραφής της ανακωχής και λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Κατάθεση στεφάνων στα Συμμαχικά Κοιμητήρια «Ζέιτενλικ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της επετείου υπογραφής της ανακωχής και λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α. Τελετή κατάθεσης στεφάνων στα Συμμαχικά Κοιμητήρια (Ζέιτενλικ):

12:00 (Τομέας Δημοκρατίας της Σερβίας)

12:15 (Τομέας Ρωσικής Ομοσπονδίας)

12:30 (Τομέας Ιταλικής Δημοκρατίας)

12:45 (Τομέας Ηνωμένου Βασιλείου)

13:00 (Τομέας Γαλλικής Δημοκρατίας)

Β. Ελληνικό Μνημείο (Ζέιτενλικ), ώρα 13:15:

13:15 Επιμνημόσυνη Δέηση

13:25 Τελετή κατάθεσης στεφάνων από τους:

Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, Εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Προξενικές Αρχές, Στρατηγό Διοικητή της ΑΣΔΗΜ, Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κεντρικό Λιμενάρχη, Ενώσεις Αποστράτων, Εφεδροπολεμιστικές και Αντιστασιακές Οργανώσεις, καθώς και εκπροσώπους Ν.Π.Δ.Δ. που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι.

Μετά την Τελετή Κατάθεσης Στεφάνων, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια, η στρατιωτική μουσική της ΑΣΔΗΜ και το τμήμα μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας θα παιανίσουν εναλλάξ τους Εθνικούς Ύμνους: Βελγίου, Γερμανίας, Βουλγαρίας, Η.Π.Α., Καναδά, Ρουμανίας, Μάλτας, Ελλάδας.