Θεσσαλονίκη: Οι εκδηλώσεις της ΠΚΜ για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σε λίγες μέρες, ο Ελληνισμός θα γιορτάσει την Επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Ø Γενικός Σημαιοστολισμός από ώρα 08.00΄ της 23ης έως τη δύση του ήλιου την 25η Μαρτίου 2026.

Ø Φωταγώγηση των καταστημάτων Δημοσίου, Ο.ΤΑ., Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2026.

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026:

Ώρα 18.00΄: Επίσημος εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.:

· Έναρξη Τελετής: «Τη Υπερμάχω» (Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου σε επεξεργασία Χρήστου Σαμαρά).

Προσφώνηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.

Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Επίτιμο και Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων με τίτλο: «Η επίδραση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην αφύπνιση του Γένους το 1821. Αδαμάντιος Κοραής και Ρήγας Φεραίος».

Μουσικό μέρος: Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» Α.Π.Θ. – Συμφωνική Ορχήστρα Α.Π.Θ.

Εκδηλώσεις στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ώρα 10.00΄: Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ από αντιπροσωπείες μαθητών των σχολικών μονάδων:

1. 31o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

2. 11o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

παρουσία εκπροσώπων των Αρχών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

Ώρα 10.30΄: Στέψη Ανδριάντων, Προτομών και Μνημείων Ηρώων από αντιπροσωπείες μαθητώνσχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ως εξής:

1. Στο άγαλμα της Καλλιόπης Λύκα (Μάνας του Στρατιώτη),το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο στρατόπεδο «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ» (στη συμβολή των οδών Δημάρχου Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου και Βασιλέως Γεωργίου), το 31ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης.

2. Στον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Νέα Παραλία), το 9ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

3. Στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (πλατεία ΧΑΝΘ), το 40ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

4. Στον ανδριάντα του Ελ. Βενιζέλου (πλατεία Δικαστηρίων), το Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

5. Στον ανδριάντα του Τσάμη Καρατάσου (έναντι Φιλοσοφικής Σχολής), το 34ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

6. Στον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παππά (στο πάρκο, στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Μ. Αλεξάνδρου, απέναντι από το Δημαρχείο, έναντι Μουσείου), το 11ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

7. Στον ανδριάντα του Αριστοτέλη (πλατεία Αριστοτέλους), το 41ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

8. Στο μνημείο Θρακών Ηρώων (Νέα Παραλία), το 90ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

9. Στο μνημείο «Γυναίκα της Πίνδου» (Π. Μελά), το 43ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

10. Στην προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη (Παναγία Χαλκέων), το 36ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

11. Στην προτομή του Γεωργίου Τσόντου (Παναγία Χαλκέων), το 55ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

12. Στην προτομή του Καπετάν Γκόνου Γιώτα (τέρμα Αγ. Σοφίας), το 54ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης

13. Στις προτομές Βενιζέλου, Δαγκλή και Κουντουριώτη (πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας), το 2ο Δ.Σ. Τριανδρίας και το 28ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης.

14. Στην προτομή Ναυάρχου Βότση (δίπλα στο Λευκό Πύργο), το 1ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

15. Στον ανδριάντα του Νικολάου Κασομούλη (στο πάρκο, απέναντι από τη ΧΑΝΘ), το 7ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

16. Στον ανδριάντα του Παύλου Μελά στην πλατεία Παύλου Μελά (πρώην Τσιρογιάννη), το 11ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

17. Στον ανδριάντα του Ίωνα Δραγούμη (στο πάρκο απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο), το 1ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας

18. Στον ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης (πλατεία Αγίας Σοφίας), το 31ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης

19. Στο μνημείο Έλληνα Αεροπόρου (στην Παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της οδού Καλλιδοπούλου), το 14ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026:

Εκτέλεση είκοσι ενός κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την επίσημη Έπαρση της Σημαίας στον Λευκό Πύργο.

Ώρα 11.00΄: Ιερός Ναός Παναγίας Αχειροποιήτου

Δοξολογία χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου.

Εκτέλεση είκοσι ενός κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ.

Ώρα 11.30΄: Ηρώο ΑΣΔΗΜ

Επιμνημόσυνη Δέηση από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο

Κατάθεση Στεφάνων από:

τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές (ως εκπροσώπους κομμάτων που εκπροσωπούνται νόμιμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο), την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γενικούς Προξένους, Πρυτάνεις, τον Στρατηγό Διοικητή της ΑΣΔΗΜ, τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, τον Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος, τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον Κεντρικό Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, τους Προέδρους Ενώσεων Αποστράτων, τους Προέδρους Αντιστασιακών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων και λοιπών εκπροσώπων Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και φορέων που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι.

Ώρα 12.15΄: Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου

Παρέλαση αντιπροσωπευτικών μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων στη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου με κατάληξη τον Λευκό Πύργο.

Εκτέλεση είκοσι ενός κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την επίσημη υποστολή της σημαίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Τα πολιτικά τμήματα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη είναι τα εξής:

1η ΟΜΑΔΑ

· Μουσική Δήμου Θεσσαλονίκης

· Ο έχων το γενικό πρόσταγμα των πολιτικών τμημάτων, κ. Γεώργιος Κουνάδος

· Πανεθνική Οργάνωσις Μακεδονομάχων «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»

· Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τμήμα Θεσσαλονίκης

· Σύλλογος AHEPA Τμήμα Hj-03 «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

· Σύνδεσμος Τραυματιών Εφέδρων Πολεμιστών Οπλιτών Ν. Θεσσαλονίκης

2η ΟΜΑΔΑ

· Μουσική Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα με Άγημα

· Τμήματα Σημαιοφόρων Μαθητών

Δημοτικά Σχολεία:

· 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ενταγμένο στο Α.Π.Θ.)

· 33ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

· 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

· Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρηκόων Πανοράματος

Γυμνάσια:

· 2ο Θεσσαλονίκης

· 31ο Θεσσαλονίκης

· 2ο Άνω Τούμπας

· 1ο Τριανδρίας

· 1ο Χαριλάου

· 3ο Χαριλάου

Δημόσια Γενικά Λύκεια:

· Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

· 1ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

· 2ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

· 15ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

· 27ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

· 28ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

Ιδιωτικά Γενικά Λύκεια:

· 1ο Ανατόλια

· Αριστοτέλειο Κολλέγιο

· Καλαμαρί

· Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

· Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη

3η ΟΜΑΔΑ

Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης

Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματίων (Π.Ο.Π.Σ.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων

Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης

Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας

Αδελφότητα Προκοπιέων Μακεδονίας – Θράκης

Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος

Παλλεσβιακή Ένωση Θεσσαλονίκης

Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «O Άγιος Σπυρίδων»

Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Έρευνας και Διάδοσης Κρητικής Παράδοσης Θεσσαλονίκης «Ιδαία Γη»

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Θεσσαλονίκης «Η Ένωση»

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών «Ο Λεπενιώτης»

Σύλλογος Σερραίων Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Χ.Α.Ν.Θ.

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Κ. Τούμπας Θεσσαλονίκης

Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Παραδοσιακού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού «Διόνυσος»

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι Φίλοι της Παράδοσης»

Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμιοσύνη

Χορευτική Ομάδα Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης

Α. Σ. ΑΡΗΣ – Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Χορευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ο Μύτικας»

4η ΟΜΑΔΑ

1. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

2. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Περιφερειακή Εφορία Θεσσαλονίκης

3. Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Ε.Φ.Ε.Δ.)

4. Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων (Σ.Ι.Σ.Ο.)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μουσική ΑΣΔΗΜ Στρατός Ξηράς

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Μ/Κ Τάγμα Πεζικού

· Αερομεταφερόμενο Τάγμα Πεζικού

ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

Το πρόγραμμα εορτασμού στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα καταρτιστεί από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και θα περιλαμβάνει: Γενικό Σημαιοστολισμό, τέλεση Δοξολογίας, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων κ.λπ.

Το πρόγραμμα εορτασμού για τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης) θα καταρτιστεί από την οικεία Δημοτική αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.