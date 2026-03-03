Θεσσαλονίκη: Για ποιο λόγο πέταξαν μαχητικά σήμερα το πρωί – Τι λέει το ΓΕΑ

“Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος πανικού”. Αυτό τονίζουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σχετικά με τη διέλευση μαχητικών αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10:00, μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισαν στο thestival.gr πηγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, επρόκειτο για πτήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα οι οποίες γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, οι πτήσεις αυτές γίνονται και ενόψει της προετοιμασίας των ενόπλων δυνάμεων για τη μεγάλη, πολυεθνική αεροπορική άσκηση “Ηνίοχος 2026”, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα μάλιστα, η προετοιμασία της άσκησης πραγματοποιείται το διάστημα 2-8 Μαρτίου. Η φάση εκτέλεσης της άσκησης τοποθετείται στο διάστημα 9 – 20 Μαρτίου ενώ η φάση αναδίπλωσης θα γίνει από 21 έως 23 Μαρτίου.

“Σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι άλλο πέρα από εκπαιδευτικές πτήσεις και είναι σημαντικό να το ξέρουν οι πολίτες και να μην πανικοβάλλονται”, τόνισαν με έμφαση στο thestival.gr οι ίδιες πηγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, στην «Ηνίοχος 2026», η ΠΑ συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές και φίλιες Χώρες, όπως:

Γαλλία με Μ-2000D και E3F

Σλοβενία με PC-9

Κύπρος με AW-139

Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετάσχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

“Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της ΠΑ και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «Ηνίοχος» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο, ικανή να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής”, σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας.