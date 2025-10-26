Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε η επίδειξη των σπουδαστών της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

Εντυπωσίασε η επίδειξη των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών αλλά και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Οι σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων άψογα συγχρονισμένοι και με τα όπλα τους ανά χείρας κέρδισαν το πολύ «ζεστό» χειροκρότημα του κόσμου, που κατέκλυσε την πλατεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, η Φρεγάτα Αδρίας είναι αγκυροβολημένη στο λιμάνι και επισκέψιμη σήμερα (26/10) και αύριο (27/10) για το κοινό.