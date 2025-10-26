MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε η επίδειξη των σπουδαστών της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εντυπωσίασε η επίδειξη των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών αλλά και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Οι σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων άψογα συγχρονισμένοι και με τα όπλα τους ανά χείρας κέρδισαν το πολύ «ζεστό» χειροκρότημα του κόσμου, που κατέκλυσε την πλατεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, η Φρεγάτα Αδρίας είναι αγκυροβολημένη στο λιμάνι και επισκέψιμη σήμερα (26/10) και αύριο (27/10) για το κοινό.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ατσαλάκωτα ρούχα χωρίς σίδερο: 5 έξυπνα κόλπα για να αφαιρέσετε τις ζάρες, σύμφωνα με ειδικό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Και δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Παρίσι: Σύλληψη δύο ατόμων για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τζορτζ Κλούνεϊ για τους κλέφτες του Λούβρου: “Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 λεπτά πριν

Παύλος Μαρινάκης: Οι σταθερές κυβερνήσεις είναι μονόδρομος για τη χώρα

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”