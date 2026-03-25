Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου – Δείτε βίντεο και φωτο

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Με την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων άρχισε η μεγαλειώδης παρέλαση για τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821 στη Θεσσαλονίκη.

Στην παρέλαση που άρχισε πριν από λίγο θα παρελάσουν 21 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 26 φορείς και σύλλογοι, πρόσκοποι, Λέσχες Εφέδρων καθώς και στρατιωτικά τμήματα.

Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ενώ παρόντες στις εξέδρες των επισήμων είναι μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελουδης βουλευτές και άλλοι εκπρόσωποι φορέων.

