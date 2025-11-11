Θεσσαλονίκη: 107 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Κατάθεση στεφάνων στα Συμμαχικά Κοιμητήρια – Δείτε φωτο

Εκατόν επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την υπογραφή της ανακωχής του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 11 Νοεμβρίου 1918, σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι κοντά στην πόλη Κομπιέν της Γαλλίας, γεγονός που σήμανε τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου.

Μετά από τέσσερα χρόνια πολεμικών συγκρούσεων, η Ευρώπη μετρούσε τότε δέκα εκατομμύρια νεκρούς στρατιώτες· απ’ αυτούς, πάνω από είκοσι χιλιάδες αναπαύονται σήμερα στα συμμαχικά κοιμητήρια του Ζέιτενλικ, μια περιοχή που το όνομά της δηλώνει στην τουρκική γλώσσα ότι εκεί προϋπήρχε ένας ελαιώνας με αιωνόβιες ελιές. Στο ίδιο σημείο όπου βρίσκονται οι τάφοι 8089 Γάλλων, 7500 Σέρβων, 3000 Ιταλών, 1600 Βρετανών, 400 Ρώσων και 39 Βούλγαρων, πραγματοποιήθηκε σήμερα κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο της επετείου της υπογραφής της ανακωχής.

Η τελετή κατάθεσης στεφάνων ξεκίνησε από τον τομέα της Δημοκρατίας της Σερβίας και συνεχίστηκε στους τομείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, για να ολοκληρωθεί με επιμνημόσυνη δέηση στο Ελληνικό Μνημείο (Ζέιτενλικ).

Εκπρόσωποι αρχών, φορέων, συλλόγων, παιδιά από δημοτικά σχολεία και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον χώρο αυτό, που στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν έρημος, με απειροελάχιστους συνοικισμούς, ήσσονος σημασίας. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε για την ταφή των νεκρών του, ωστόσο η συμφωνία για την ίδρυση κοινού κοιμητηρίου υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 1918 από τις στρατιωτικές αρχές της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Σερβίας και της Ιταλίας. Η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε τις απαιτούμενες εκτάσεις, ενώ δαπάνες κατασκευής και συντήρησης του χώρου βάρυναν την αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική και τη σερβική κυβέρνηση.

Σήμερα, το κοιμητήριο είναι χωροθετημένο σε πέντε τομείς, ανάλογα με την εθνικότητα των πεσόντων. Οι τάφοι των Σέρβων, Γάλλων και Ιταλών έχουν πάνω τους απλούς σταυρούς, ενώ στον αγγλικό τομέα πάνω από τους τάφους βρίσκονται ορθογώνιες πλάκες με σκαλιστούς σταυρούς. Στον γαλλικό τομέα, ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει στους τάφους την ένδειξη m για την ύπαρξη πολεμιστών από τη Μαδαγασκάρη, S για όσους κατάγονταν από τη Σενεγάλη, ανάποδο Α για τους τάφους των Τυνήσιων και των Μαροκινών και το άστρο του Δαβίδ για τους εβραϊκούς τάφους. Τα συμμαχικά νεκροταφεία του Ζέιτενλικ χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικός τόπος και αποτελούν πλέον έναν από τους 10 σημαντικότερους και πιο αναγνωρισμένους τόπους, ιστορικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, στεφάνια κατέθεσαν στο Ελληνικό Μνημείο: ο υφυπουργός Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας Ζαν Λυκ Λαβό, η Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Μόνικα Φρανκ, η Γενική Πρόξενος της Δημοκρατίας της Σερβίας Γελένα Ομπράντοβιτς, η επίτιμη Πρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Τσακάλη, ο επίτιμος Πρόξενος του Καναδά στη Θεσσαλονίκη Παντελής Πετμεζάς, η επίτιμη πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη Γεωργία Σαραντοπούλου, η εκπρόσωπος του Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας Βέρα Ντρούμεβα, η εκπρόσωπος του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία Παντελίδου, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας, η εκπρόσωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρία Τοπαλίδου, εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Χρήστος Μήττας ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης ως εκπρόσωπος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Νεάπολης – Συκεών, ο διοικητής της ΣΣΑΣ ταξίαρχος Πέτρος Κουριδάκης ως εκπρόσωπος του διοικητή της ΑΣΔΗΜ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας ταξίαρχος Στέλιος Τσάκαλος, ο διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Θεσσαλονίκης, αρχιπύραρχος Αθανάσιος Παπαθανασίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού παράρτημα Θεσσαλονίκης Βασίλειος Μπλετσογιάννης και ο εκπρόσωπος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κολογοσίδης.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι του Βελγίου, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Ρουμανίας, της Μάλτας και της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ