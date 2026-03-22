Τεράστια γαλανόλευκη σημαία 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου – Δείτε εικόνες

Λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η θάλασσα της Πειραϊκής «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα.

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με μια συμβολική κίνηση, υπενθυμίζοντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στις θάλασσες.

Στις 12:00 ακριβώς, στον Όρμο της Αφροδίτης (το γνωστό «Μπαϊκούτσι»), μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στα νερά για να απλώσουν μια τεράστια ελληνική σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας.

Πρόκειται για μια σημαία διαστάσεων 15×12 μέτρων, καλύπτοντας συνολικά 180 τετραγωνικά μέτρα, η οποία έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τη συγκίνηση παρευρισκόμενων και περαστικών.

