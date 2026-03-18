Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε στο Υπ.Εξ. με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ. Στη συνάντηση μετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Κατά τη συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
