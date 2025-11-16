MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Στις ΗΠΑ ο Δένδιας για επαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο και το Σαν Φρανσίσκο μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σήμερα Κυριακή (16.11.2025).

Αύριο, Δευτέρα (17.11.2025), ο κ. Δένδιας θα βρίσκεται στο Σαν Ντιέγκο και θα επισκεφθεί το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Information Warfare Center Pacific, NIWC), όπου θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του.

Το Κέντρο είναι ευρέως γνωστό σε διεθνές επίπεδο για την ειδίκευσή του στην κατασκευή Μη Επανδρωμένων Εναέριων και Θαλάσσιων Οχημάτων, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον Κυβερνοπόλεμο, καθώς και στις ασφαλείς επικοινωνίες για πλοία, υποβρύχια, Μη Επανδρωμένα Οχήματα και επίγειες δυνάμεις.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και θα συνομιλήσει με καθηγητές και μέλη του ερευνητικού προσωπικού.

Το Εργαστήριο εστιάζει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικών εφαρμογών για νέες πλατφόρμες λογισμικού, όπως και στην αυτοματοποίηση των υπολογιστικών πλατφορμών.

Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα έχει επαφές με το διοικητικό συμβούλιο και ακαδημαϊκούς του Ινστιτούτου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στα γραφεία της Μητροπόλεως Σαν Φρανσίσκο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμο.

Το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, θα συναντηθεί με την Αντι-Κυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με ομογενείς ακαδημαϊκούς και στελέχη εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της Ρομποτικής, της Καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Ασφάλειας.

Νίκος Δένδιας

