Στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης σήμερα και αύριο ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, και την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, την περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Το μεσημέρι του μεγάλου Σαββάτου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφτεί την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης στην Ξάνθη και το βράδυ θα παρακολουθήσει την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη.

Την Κυριακή του Πάσχα ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το επιτηρητικό φυλάκιο 126 στον Έβρο και στη συνέχεια θα γευματίσει με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους οπλίτες θητείας στο στρατόπεδο «Υποστράτηγου Νικόλαου Δελαγραμμάτικα».

Στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης αύριο και μεθαύριο ο Ν. Δένδιας